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«Футбольная столица? Москва». В «Спартаке» отреагировали на слова Медведева про «мясо»

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на слова председателя правления санкт-петербургского «Зенита» Александра Медведева. После победы хоккейного СКА над красно-белыми Медведев в раздевалке команды выкрикнул: «Рыбный день, страна без мяса!».

«Мы не обращаем внимания на такие высказывания. Где футбольная столица России? В Москве, это очевидно», — приводит слова Зеленова «Спорт-экспресс».

Напомним, 23 ноября в Санкт-Петербурге состоялся матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

По окончании игры Медведев посетил раздевалку СКА вместе с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком.