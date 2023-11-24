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«Можем сказать, что коней укротили». Медведев — о победе «Зенита» в женской Суперлиге

«Можем сказать, что коней укротили». Медведев — о победе «Зенита» в женской Суперлиге
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о матче женской Суперлиги ЦСКА — «Зенит» (1:2), по итогам которого сине-бело-голубые стали чемпионками России.

«Очень интересный и напряжённый матч. У ЦСКА были моменты, две перекладины. Не давали поднять головы. У нас плохо держался мяч. Во втором тайме атакующими комбинациями забили два потрясающих гола. Случился и третий, но была рука. ЦСКА в конце внёс интригу, но во втором тайме «Зенит» был сильнее и заслуженно победил.

Повлияла ли погода? Да, конечно. Поле не было идеальным, хотя его приводили в порядок. Снег, к счастью, пошёл уже после финального свистка.

Насколько важна эта победа для «Зенита»? Наш клуб включает в себя разнообразные команды — это и футбол, и гандбол, и баскетбол, и женские команды. Мы будем доказывать, что Санкт‑Петербург — спортивная столица России.

Касательно ЦСКА можем сказать, что коней укротили», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

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