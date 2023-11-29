Смолов посвятил победный гол в ворота «Зенита» новорождённой дочке

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов посвятил победный гол в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России в ворота «Зенита» (1:0) новорождённой дочке, которую назвали Лорой.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Динамо».

На 74-й минуте Муми Нгамалё на рывке ушёл от Нуралы Алипа и сделал пас на линию штрафной, где Фёдор Смолов набежал и в касание пробил точно в угол. После этого россиянин покачал в воздухе руками, изображая, что качает ребёнка.

Ранее в этой игре на 69-й минуте Хорхе Карраскаль отпустил от себя мяч и сыграл в подкате против Вильсона Изидора. Кукуян показал Хорхе вторую жёлтую карточку и оставил динамовцев в меньшинстве, хотя на повторе видно, что колумбиец играл в мяч.

Напомним, 15 ноября у Смолова и его жены Карины Истоминой родилась дочка. Истомина является моделью, диджеем и блогером. Кроме того, 29 летняя девушка — одна из основательниц YouTube-шоу на тему ментального здоровья. Истомина и Смолов поженились в июне 2023 года.