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Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов стал отцом

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов стал отцом
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В семье нападающего московского «Динамо» Фёдора Смолова состоялось пополнение. Его жена Карина Истомина родила дочку. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

«Фёдор Михайлович стал отцом. У Феди и его жены Карины родилась дочка! Поздравляем семью Смоловых и желаем здоровья маме и новорождённой», — написано в телеграм-канале «Динамо».

Фото: ФК «Динамо» Москва

Игрок выступает за бело-голубых с января 2022 года. В текущем сезоне Фёдор Смолов принял участие в 18 матчах во всех официальных турнирах, отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Карина Истомина является моделью, диджеем и блогером. Кроме того, 29‑летняя девушка — одна из основательниц YouTube‑шоу на тему ментального здоровья. Истомина и Смолов поженились в июне 2023 года.

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