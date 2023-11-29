В «Динамо» высказались о возможном обращении в ЭСК после удаления Карраскаля

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о возможном обращении в ЭСК после удаления игрока команды Хорхе Карраскаля.

«Матч понравился. Мне кажется, что команды играли в зрелищный футбол. У «Динамо» в первом тайме было преимущество, послу удаления команда не развалилась, проявила характер. Фёдор Смолов блестяще вышел, показал свой уровень. Очень красивый гол вместе с Нгамалё. Считаю, что вся команда сыграла хорошо, несмотря на потери в обороне, игроки достаточно уверено оборонялись, держали победный счёт.

В раздевалке играла музыка, все счастливы. Ещё пока не смотрели удаление, пересмотрим эпизод и примем решение об обращении в ЭСК», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.