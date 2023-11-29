Гафин: момент с удалением Карраскаля надо пересмотреть. Он говорит, что не касался игрока

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что главный арбитр матча 1/4 финала Пути Регионов Фонбет Кубка России Павел Кукуляк в прошлом матче с «Зенитом» (1:1 и 5:4 по серии пенальти) сделал что-то сопоставимое.

«Спасибо зрителям, что пришли в такой морозный день на одну из лучших наших игр в сезоне. Компактный, плотный футбол, мы проявили характер и мастерство.

Момент с Карраскалем надо пересмотреть, но Хорхе говорит, что он не касался игрока «Зенита». Удивляться нечему. Есть тенденция, что в кубковых матчах с «Зенитом» происходят красные карточки. Кукуляк в прошлом матче сделал что-то сопоставимое», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, на 69-й минуте Хорхе Карраскаль отпустил от себя мяч и сыграл в подкате против Вильсона Изидора. Кукуян показал Хорхе вторую жёлтую карточку, хотя на повторе видно, что колумбиец играл в мяч.