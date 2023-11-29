Сергеев: всегда делают вывеску, что «Зенит» играет против Дзюбы. Но это обычная игра

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев высказался о предстоящем матче 17-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом», который пройдёт 3 декабря.

«Это будет обычный матч для меня. Понятное дело, что мы хотим обыграть. Не только «Локомотив», но и всех соперников. Просто всегда делают вывеску, что «Зенит» играет против Дзюбы. Будет обычная игра, а мы будем готовиться. «Локомотив» — хорошая молодая команда с качественными игроками: там Глушенков, Пиняев, Миранчук. Я выделяю всех, просто назвал тех, кто первым пришёл в голову», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

На данный момент после 16 сыгранных матчей РПЛ «Зенит» является лидером чемпионата с 33 очками.