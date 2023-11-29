Экс-тренер «Рубина» Уткульбаев: клуб погасил все задолженности передо мной

Бывший наставник «Рубина» Юрий Уткульбаев рассказал, каким образом ему удалось получить заработанные в казанском клубе деньги.

«Рубин» уже выплатил мне всё, что присудила Палата по разрешению споров. Почему не заплатили сразу? Руководители клуба решили, что меня нужно уволить. Уволили. А я решил, что это неправильно, и подал апелляцию в Палату по разрешению споров. ПРС вынесла свой вердикт.

Почему подал апелляцию относительно недавно, а не сразу? Во-первых, я не хотел мешать «Рубину» во время заявочного окна. Чтобы у них не было проблем с заявкой. Я просто подождал. Понимал, какой вердикт вынесет ПРС.

Из чего складывалась окончательная сумма? Была зарплата за два месяца, которую они не хотели платить, и премиальные, которые были прописаны за выход в Премьер-Лигу. Причём я этот пункт не прописывал, сам клуб мне это предложил. Потом вдруг решили не платить», — приводит слова Уткульбаева «Татар-информ».