Уткульбаев: возможно, не удалось убедить игроков «Рубина», что мои идеи дадут результат

Бывший наставник «Рубина» Юрий Уткульбаев рассказал о тренерских аспектах, которые ему не удались при работе с казанским клубом.

«Есть ли понимание, что не получилось в «Рубине» и что я мог бы сделать лучше? Да, конечно. Но были приоритетные задачи, над чем работать в первую очередь. Мы решили, что нужно наладить оборону, перестроиться на три центральных защитника и организовать более активный прессинг. Была надежда, что атакующая квалифицированная группа свои моменты найдёт. И над этим мы, возможно, не так много работали. Потому что на сборах всё получалось и по результатам, и по игре.

Что касается психологии, то, возможно, нам не удалось убедить игроков, чтобы они поверили тренерскому штабу, что эти идеи дадут результат. Потому что опытные футболисты привыкли играть так, как они могут. И если защитники это приняли, стало получаться, то с атакующей группой такого не получилось», — приводит слова Уткульбаева «Татар-информ».

Уткульбаев руководил «Рубином» с 15 ноября 2022 по 12 апреля 2023 года. За это время команда провела восемь матчей, в которых ни разу не проиграла.