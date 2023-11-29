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«Бавария» — «Копенгаген»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

«Бавария» — «Копенгаген»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
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Сегодня, 29 ноября, состоится встреча 5-го тура группы А Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и датским «Копенгагеном». Матч пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Игру обслужит французская бригада арбитров во главе со Стефани Фраппар. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Группа A. 5-й тур
29 ноября 2023, среда. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Перерыв
0 : 0
Копенгаген
Копенгаген, Дания

Стали известны стартовые составы команд.

«Бавария»: Нойер, Лаймер, Горецка, Юпамекано, Дэвис, Киммих, Геррейру, Тель, Мюллер, Коман, Кейн.

«Копенгаген»: Грабара, Бойлесен, Дикс, Вавро, Йелерт, Лерагер, Фальк, Гонсалвеш, Барджи, Эльюнусси, Классон.

«Бавария» уже обеспечила себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Немецкая команда набрала 12 очков в четырёх проведённых матчах. Подопечные Томаса Тухеля в любом случае займут первое место в группе А по итогам группового этапа. «Копенгаген» располагается на второй позиции, заработав четыре очка после аналогичного количества встреч.

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