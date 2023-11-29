«Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед»: стамбульцы сравняли счёт, отыгравшись с 1:3

В эти минуты проходит матч 5-го тура группы А Лиги чемпионов между стамбульским «Галатасараем» и английским «Манчестер Юнайтед». Игра проводится на стадионе «Рамс Парк» в Стамбуле (Турция). Встречу обслуживает испанская бригада арбитров во главе с Хосе Санчес Мартинесом. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 11-й минуте матча аргентинец Алехандро Гарначо открыл счёт и вывел «Манчестер Юнайтед» вперёд с передачи Бруну Фернандеша. Спустя лишь семь минут Фернандеш увеличил преимущество манкунианцев. Ассист на счету Люка Шоу. На 29-й минуте полузащитник «Галатасарая» Хаким Зиеш отыграл один мяч, забив прямым ударом со штрафного. На 55-й минуте шотландский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей вернул преимущество в два мяча с передачи Аарона Ван-Биссаки. Спустя семь минут Зиеш снова поразил ворота Андре Онана прямым ударом со штрафного. Помог «привоз» вратаря.

На 71-й минуте полузащитник «Галатасарая» Керем Актюркоглу сравнял счёт. Голевая в активе Зиеша. Актюркоглу получил пас на ход от Зиеша и из-под оппонента точно пробил в ближний верхний угол — 3:3.

«Манчестер Юнайтед» набрал всего три очка в четырёх матчах группового этапа и занимает последнее место в турнирной таблице группы А. «Галатасарай» с четырьмя очками находится на третьей строчке. Столько же очков у «Копенгагена», который идёт вторым. Возглавляет таблицу квартета «Бавария» — 12 очков.