Гафин — о стажировке Аршавина в «Динамо»: пока мы ему оформляем московскую прописку

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о стажировке заместителя генерального директора по спортивному развитию санкт-петербургского «Зенита» Андрея Аршавина в стане бело-голубых.

«Пока мы ему оформляем московскую прописку. Следующий этап — стажировка.

Какие сроки стажировки? С учётом того, что это не первая заявка, будем смотреть. Но, наверное, ему так у нас нравится. Видимо, долгосрочная», — приводит слова Гафина Sport24.

Напомним, ранее Аршавин в рамках обучения на тренера в академии РФС прошёл стажировку в «Динамо» у главного тренера Марцела Лички. При этом появилась информация, что бывший игрок «Зенита» вновь обратился в московский клуб с просьбой о новой стажировке.