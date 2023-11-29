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ПСВ вырвал победу у «Севильи» в Лиге чемпионов, уступая по ходу матча 0:2

ПСВ вырвал победу у «Севильи» в Лиге чемпионов, уступая по ходу матча 0:2
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Завершился матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024, в котором встречались испанская «Севилья» и нидерландский ПСВ. Команды играли на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Давиде Массой (Италия). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. ПСВ сумел добыть важную волевую победу — 3:2.

«Севилья» вела с комфортным преимуществом в два мяча к 47-й минуте благодаря голам Серхио Рамоса и Юссефа Эн-Несири. Однако на 68-й минуте ПСВ удалось отыграть сперва один мяч, а ещё через 13 минут — и второй. Всё шло к ничейному исходу, пока на 90+2-й минуте не отличился форвард гостей Рикардо Пепи. Матч так и завершился — 3:2 в пользу команды из Эйндховена.

Таким образом, ПСВ набрал восемь очков в пяти матчах группового этапа и занимает второе место в турнирной таблице группы E. «Севилья» с двумя очками находится на четвёртой строчке в таблице квартета. В группе B также выступают «Арсенал» (девять очков — первое место) и «Ланс» (пять очков — третье место). Они сразятся друг с другом в сегодняшнем вечернем матче.

Лига чемпионов . Группа B. 5-й тур
29 ноября 2023, среда. 20:45 МСК
Севилья
Севилья, Испания
Окончен
2 : 3
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
1:0 Рамос – 24'     2:0 Эн-Несири – 47'     2:1 Сайбари – 68'     2:2 Гудель – 81'     2:3 Пепи – 90+2'    
Удаления: Окампос – 66', Фернандо – 90+8' / нет
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