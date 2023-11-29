Видеообзор первого матча 1/4 финала Кубка России «Ростов» — ЦСКА

В среду, 29 ноября, состоялся первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Ростов» и московский ПФК ЦСКА. Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Игра завершилась ничейным исходом — 1:1.

На восьмой минуте матча защитник ЦСКА Кирилл Набабкин отправил мяч в свои ворота. Спустя 25 минут нападающий армейцев Антон Заболотный сравнял счёт, отличившись с передачи Аббосбека Файзуллаева. Во втором тайме команды голов не забили — 1:1.

Стоит отметить, что ответный матч 1/4 финала состоится уже после зимнего перерыва, 12 марта 2024 года. Он пройдёт в Москве, на домашнем стадионе ЦСКА — «ВЭБ Арене».