Карпин: присутствует удовлетворение от игры команды и от результата в матче с ЦСКА

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился эмоциями от первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором его команда в родных стенах сыграла вничью с московским ЦСКА (1:1).

«Горжусь ли я своими футболистами после их выступления в матче с ЦСКА? Гордиться, наверное, громко сказано. Скорее присутствует удовлетворение от игры и результата. Если бы выиграли, то можно было бы гордиться. Но мы не выиграли, поэтому просто удовлетворены матчем.

С точки зрения игровых аспектов мне всё понравилось. Кроме, наверное, завершения. Я имею в виду даже не забитые голы, а подходы к штрафной площади соперника. Решения в этой зоне принимались не всегда правильные», — сказал Карпин на послематчевой пресс-конференции.