Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальорка — Кадис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин: присутствует удовлетворение от игры команды и от результата в матче с ЦСКА

Карпин: присутствует удовлетворение от игры команды и от результата в матче с ЦСКА
Комментарии

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился эмоциями от первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором его команда в родных стенах сыграла вничью с московским ЦСКА (1:1).

«Горжусь ли я своими футболистами после их выступления в матче с ЦСКА? Гордиться, наверное, громко сказано. Скорее присутствует удовлетворение от игры и результата. Если бы выиграли, то можно было бы гордиться. Но мы не выиграли, поэтому просто удовлетворены матчем.

С точки зрения игровых аспектов мне всё понравилось. Кроме, наверное, завершения. Я имею в виду даже не забитые голы, а подходы к штрафной площади соперника. Решения в этой зоне принимались не всегда правильные», — сказал Карпин на послематчевой пресс-конференции.

Материалы по теме
«Ростов» и ЦСКА сыграли вничью в первом матче 1/4 финала Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android