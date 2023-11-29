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Рамос забил 10 000-й гол в истории Лиги чемпионов

Рамос забил 10 000-й гол в истории Лиги чемпионов
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Защитник «Севильи» Серхио Рамос стал автором 10 000-го гола в истории Лиги чемпионов. В среду, 29 ноября, испанец отправил мяч в ворота ПСВ. Однако это не помогло его команде одержать итоговую победу — 2:3.

Примечательно, что 6000-й гол в истории турнира также записал на свой счёт Рамос. В 2013 году он, будучи игроком «Реала», срезал мяч в свои ворота в матче с «Манчестер Юнайтед». Отметим, что в данной статистике учитывается только современная история Лиги чемпионов, которая берёт начало с 1992 года.

Рамос вернулся в «Севилью» прошлым летом. До этого испанский защитник уже выступал за андалусийцев с 2003 по 2005 год. Отметим, что «Севилья» потеряла шансы выйти в плей-офф текущего розыгрыша Лиги чемпионов, уступив в матче 5-го тура группового этапа ПСВ.

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