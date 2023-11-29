«Реал» Мадрид — «Наполи»: Беллингем вывел свою команду вперёд

В эти минуты проходит матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024, в котором встречаются испанский «Реал» и итальянский «Наполи». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. Встречу обслуживает французская бригада арбитров, которую возглавит Франсуа Летексье. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Наполи» вышел вперёд на 10-й минуте благодаря голу нападающего Джованни Симеоне. Однако уже спустя минуту форвард «Реала» Родриго Гоэс восстановил равенство на табло. На 22-й минуте голом отметился хавбек хозяев Джуд Беллингем — 2:1.

На данный момент «Реал» набрал 12 очков в четырёх матчах группового этапа и занимает первое место в турнирной таблице группы C. «Наполи» с семью очками находится на второй строчке. «Брага» набрала три очка и занимает третье место, сохраняя шансы на выход из группы. Замыкает таблицу квартета «Унион Берлин» — одно очко.