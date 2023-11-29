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«Человечность умирает в Газе!» Болельщики «Галатасарая» вывесили баннер на матче с «МЮ»

«Человечность умирает в Газе!» Болельщики «Галатасарая» вывесили баннер на матче с «МЮ»
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Сегодня, 29 ноября, состоялась встреча 5-го тура группы А Лиги чемпионов между стамбульским «Галатасараем» и английским «Манчестер Юнайтед». Команды сыграли вничью — 3:3. Болельщики «Галатасарая» вывесили баннер, на котором было написано на английском языке: «Человечность умирает в Газе!».

Фото: Кадр из трансляции

Таким образом, фанаты турецкого клуба поддержали Палестину в военном конфликте с Израилем и ещё раз обратили внимание общественности на проблемы в секторе Газа.

Напомним, в прошедшем матче в составе «Галатасарая» Хаким Зиеш оформил дубль прямыми ударами со штрафных. Ещё один забитый мяч на счету Керема Актюркоглу. В составе «Манчестер Юнайтед» голами отметились Алехандро Гарначо, Бруну Фернандеш и Скотт Мактоминей.

Лига чемпионов . Группа A. 5-й тур
29 ноября 2023, среда. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
3 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Гарначо – 11'     0:2 Фернандеш – 18'     1:2 Зиеш – 29'     1:3 Мактоминей – 55'     2:3 Зиеш – 62'     3:3 Актюркоглу – 71'    
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