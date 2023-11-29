«Человечность умирает в Газе!» Болельщики «Галатасарая» вывесили баннер на матче с «МЮ»
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Сегодня, 29 ноября, состоялась встреча 5-го тура группы А Лиги чемпионов между стамбульским «Галатасараем» и английским «Манчестер Юнайтед». Команды сыграли вничью — 3:3. Болельщики «Галатасарая» вывесили баннер, на котором было написано на английском языке: «Человечность умирает в Газе!».
Фото: Кадр из трансляции
Таким образом, фанаты турецкого клуба поддержали Палестину в военном конфликте с Израилем и ещё раз обратили внимание общественности на проблемы в секторе Газа.
Напомним, в прошедшем матче в составе «Галатасарая» Хаким Зиеш оформил дубль прямыми ударами со штрафных. Ещё один забитый мяч на счету Керема Актюркоглу. В составе «Манчестер Юнайтед» голами отметились Алехандро Гарначо, Бруну Фернандеш и Скотт Мактоминей.
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