Уткульбаев: «Рубин» делал мне унизительное предложение — разорвать контракт задним числом

Бывший наставник «Рубина» Юрий Уткульбаев рассказал о процессе увольнения из казанского клуба.

«Говорили, что Уткульбаев не ходил на работу, увольняем по статье. В трудовую книжку записали, что увольняем за прогулы.

Мне объявили, что я отстранён и у клуба будет новый тренер. После чего поступило унизительное предложение расторгнуть контракт задним числом. Даже не 11-м апреля, а 10-м. Видимо, с новым главным тренером они подписали 10 апреля контракт и решили меня в этот день уволить. При этом они больше не предложили мне ничего: «Всё, ты уволен и свободен». Я посчитал, что это неправильно.

Что касается прогулов, то, по словам юриста, я должен был приходить каждый день на работу и отмечаться. Я в этом смысла не видел. Поэтому они меня уволили за прогулы.

Почему клуб так поступил со мной? Честно говоря, не знаю, это нужно спрашивать у них. Может, характерами не сошлись с попечительским советом. Всем ведь не угодишь. Там находится большое количество людей. Все считают, что разбираются в футболе», — приводит слова Уткульбаева «Татар-информ».

Уткульбаев руководил «Рубином» с 15 ноября 2022 по 12 апреля 2023 года. За это время команда провела восемь матчей, в которых ни разу не проиграла.