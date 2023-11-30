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«Интер» отыгрался с 0:3 в матче 5-го тура Лиги чемпионов с «Бенфикой»

«Интер» отыгрался с 0:3 в матче 5-го тура Лиги чемпионов с «Бенфикой»
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Завершился матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024, в котором встречались португальская «Бенфика» и итальянский «Интер». Команды играли на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Андрисом Трейманисом (Литва). Команды не выявили победителя — 3:3.

Лига чемпионов . Группа D. 5-й тур
29 ноября 2023, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
3 : 3
Интер М
Милан, Италия
1:0 Мариу – 5'     2:0 Мариу – 13'     3:0 Мариу – 34'     3:1 Арнаутович – 51'     3:2 Фраттези – 58'     3:3 Санчес – 72'    
Удаления: Силва – 84' / нет

«Бенфика» активно начала в первой половине встречи и повела со счётом 3:0 уже к 34-й минуте благодаря хет-трику полузащитника Жоау Мариу. Однако во втором тайме «Интеру» удалось переломить ход игры. На 51-й минуте первый гол в ворота «орлов» забил форвард «нерадзурри» Марко Арнаутович. Ещё спустя семь минут отличился Давиде Фраттези. На 72-й минуте голом с пенальти отметился Алексис Санчес. Матч так и завершился — 3:3.

Таким образом, «Интер» набрал 11 очков в пяти матчах группового этапа и занимает второе место в турнирной таблице группы E. «Бенфика» с одним очком находится на четвёртой строчке в таблице квартета. В группе D также выступают «Реал Сосьедад» (11 очков — первое место) и «РБ Зальцбург» (четыре очка — третье место).

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