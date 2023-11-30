Видеообзор первого матча 1/4 финала Кубка России «Оренбург» — «Спартак»

В среду, 29 ноября, состоялся первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Оренбург» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы).

Единственный гол в игре забил полузащитник «Оренбурга» Николай Титков, реализовавший пенальти на 10-й минуте матча. У «Спартака» с поля был удалён защитник Олег Рябчук, получивший красную карточку на 40-й минуте.

Ответный матч в Москве запланирован на 12 марта. Проигравшая по сумме двух матчей команда не вылетит из Кубка России, а продолжит выступление в Пути регионов.

На групповом этапе Пути РПЛ «Оренбург» был вторым в своем квартете, а «Спартак» — первым.