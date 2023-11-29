«Спартак» провалился в Оренбурге. Первый тайм — просто кошмар

«Спартаку» не повезло. Ехать в холодный Оренбург на первый матч четвертьфинала Кубка России — не то, о чём мечтал Гильермо Абаскаль. Одно дело провести встречу хотя бы в Москве, пусть и при идентичной погоде, а совсем другое — искусственный газон, плюс абсолютно домашний соперник. Нет, это не подготовка оправдания для «Спартака». Лишь констатация объективной картины.

Пусть в Кубке и начались условные матчи на вылет (проигравшая команда по итогам противостояния не покинет турнир, а лишь опустится в Путь регионов), но для большинства тренеров ничего не изменилось. Это понятно по стартовым составам. У «Оренбурга» вышли все те, кто и до этого играл в основном в Кубке. С редкими вкраплениями игроков под РПЛ. У «Спартака» скорее микст: Соболев, Бонгонда, Бабич — в старте. Но там же и Лайкин, который проводил первый матч в основе. В любом случае по классу фамилий гости явно превосходили соперника. Но на поле «Спартака» мы почти не видели.

«Оренбург» — «Спартак» — 1:0 Фото: vk.com/fcorenburg

«Оренбург» привычно с первых минут завладел мячом и начал давить. Но так он делает со всеми соперниками. Дальше вопрос лишь в том, включится ли вторая команда. Как правило, к 20-30-й минуте гости привыкают и начинают что-то показывать в атаке. Но спартаковцы будто забыли, что можно не только обороняться. 0 ударов в створ по итогам 45 минут — лучшая характеристика того, что болельщики видели на поле. Вообще, сразу даже трудно вспомнить, когда москвичи играли хуже. Не получалось вообще ничего. Бонгонда подавал штрафной в ближнего, Мартинс вместо точной передачи бил в Сухого, Бабич нелепо пропускал мяч на Селихова и создавал опасность.

Неудивительно, что «Оренбург» забил. К 10-й минуте они уже зажали спартаковцев на их половине поля. Сначала Оганесян лупанул по перекладине, а через несколько секунд нога Чернова полетела в сторону Ковалёва. Защитник не попал по мячу, Сухой назначил пенальти. Так Титков открыл счёт.

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Дальше ничего не изменилось. Множество ошибок спартаковцев, которыми не особо хотели пользоваться хозяева. Но на 39-й минуте случился второй важный эпизод: Ковалёв ускорился в сторону штрафной после длинной передачи, а Рябчук ему помешал, задев ногу. Сухой сначала проигнорировал эпизод, однако потом ему порекомендовали подойти к монитору. Там всё очевидно — красная карточка и штрафной. Так «Спартак» остался ещё и вдесятером. Вообще, удивительно: когда у команды налаживаются дела, идут победы и заканчиваются разговоры об уходе Абаскаля, она проводит такой кошмарный тайм. Но впереди был второй. И возможность всё изменить.

Тренер «Спартака» убрал с поля Лайкина и выпустил Классена. Но принципиально ничего не изменилось. Да, «Оренбург» атаковал чуть менее остро, моментов стало меньше, но и «Спартаку» в меньшинстве было тяжело. Один из немногих шансов отыграться они имели на 76-й минуте. Игнатов обыграл двоих, но пробил точно во вратаря. Ещё Соболев в концовке пытался придумал в голове идеальную симуляцию, но получил за неё лишь жёлтую. А Чернов, пробив головой, не попал по воротам с пары метров.

«Спартак» проиграл. Но точно с удовлетворительным счётом. Уже весной в Москве будет совсем другая игра. Так что шансы на продолжение борьбы точно не потеряны.