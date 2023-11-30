Нойер — о ничьей «Баварии» с «Копенгагеном»: это было похоже на замешивание цемента

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер высказался о ничьей в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Копенгагеном» (0:0).

«Мы рассчитывали на то, что копенгагенская команда будет очень дисциплинированной, они это показали сегодня вечером. Это было похоже на замешивание цемента, нам было тяжело, особенно в первом тайме. Нам не хватало активности. Во втором тайме мы были более активны, но в итоге этого оказалось недостаточно, потому что мы не создавали явных моментов», — приводит слова Нойера официальный сайт УЕФА.

После пяти туров «Бавария» единолично возглавляет турнирную таблицу группы, записав в свой актив 13 очков и досрочно гарантировав себе выход в плей-офф турнира. «Копенгаген», в свою очередь, занимает второе место, набрав пять очков.

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