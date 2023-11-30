Анчелотти прокомментировал победу «Реала» в матче с «Наполи» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу команды в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи». Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

«Это была очень открытая игра обеих команд, никакого сдерживания, много голов и возможностей. Когда стало казаться, что наступает усталость, мы нашли свежие силы, чтобы добиться результата. Я думаю, что ключом к успеху является атмосфера, которая царит в раздевалке, где игроки очень сосредоточены и очень профессиональны. Думаю, это имеет значение в такие ночи», — приводит слова Анчелотти Football Italia.

«Реал» уже гарантировал себе место в плей-офф Лиги чемпионов. Команда одержала пять побед в пяти матчах на групповой стадии.

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