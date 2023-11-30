Маццарри — о 2:4 от «Реала»: мы играли хорошо, создавали моменты, пока счёт не стал 2:3

Главный тренер «Наполи» Вальтер Маццарри высказался о матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором его команда на выезде уступила мадридскому «Реалу» (2:4). До 84-й минуты счёт был равным — 2:2.

«Перед третьим пропущенным голом нам удавалось создавать хорошие моменты. Мы сами могли забить третий в ворота «Реала». Команда играла очень хорошо, пока счёт не стал 2:3. Мы не смогли на 100% предотвратить опасные контрвыпады мадридцев.

В «Наполи» отличный подбор игроков, нам по силам выступать успешнее, чем сейчас. Почему Осимхен появился только во второй половине встречи? Нам не хотелось рисковать его здоровьем и выпускать более чем на тайм», – приводит слова Маццарри пресс-служба УЕФА.

На данный момент «Реал» набрал 15 очков в пяти матчах группового этапа и занимает первое место в турнирной таблице группы C. «Наполи» с семью очками находится на второй строчке. «Брага» набрала четыре очка и занимает третье место, сохраняя шансы на выход из группы. Замыкает таблицу квартета «Унион Берлин» — одно очко.