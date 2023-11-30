Р. Фернандес: «Динамо» готово составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за золотые медали

Защитник «Динамо» Роберто Фернандес высказался о победе над «Зенитом» (1:0) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Эта встреча для нас была одна из самых лучших в сезоне. Так получилось, что мы даже имели преимущество, особенно в первом тайме, но смогли его реализовать только после перерыва.

Нас удивило, когда судья показал Карраскалю вторую жёлтую карточку и удалил с поля. Но надо вспомнить прошлый сезон, когда я получил в двух матчах два удаления в похожих ситуациях. Поэтому не хочу никого судить. Что произошло, то произошло. Главное, что мы выиграли сегодня.

Мы имели преимущество по ходу матча. Во втором тайме не стали играть хуже, после удаления Хорхе. Игра была как минимум равная. Хорошо, что мы победили. Теперь нас ждёт ответная встреча. Путь ещё не закончен. Сейчас надо сконцентрироваться на оставшихся матчах чемпионата и готовиться к ним, чтобы на позитивной ноте завершить этот отрезок сезона.

«Динамо» готово составить конкуренцию «Зениту» в чемпионате и побороться за золотые медали. У нас очень хорошая команда и футболисты. Мы обязательно будем бороться за высокие места. Для этого тренируемся и играем матчи на 100%, на максимуме.

Мы смотримся здорово только за счёт работы. Мы отрабатываем на тренировках игру в обороне и в атаке, поэтому не проигрываем. Будем продолжать в том же духе», — приводит слова Фернандеса «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент динамовцы занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков после 16 туров. Подопечные Марцела Лички отстают от лидирующего «Зенита» на пять очков. В следующем туре бело-голубые в родных стенах сразятся с «Рубином». Игра состоится в понедельник, 4 декабря.