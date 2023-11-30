Тренер «Копенгагена»: попадание в плей-офф Лиги чемпионов зависит только от нас

Главный тренер «Копенгагена» Якоб Нееструп высказался о шансах своей команды на выход в плей-офф Лиги чемпионов после матча 5-го тура группового раунда, в котором его команде удалось на выезде сыграть вничью с «Баварией» (0:0).

«Нам пока нечему радоваться. Сделаем всё возможное, чтобы успешно завершить начатое в игре с «Галатасараем» и выйти в плей-офф.

Знаю, что возможны многие сценарии, но мне кажется, нам удалось удивить болельщиков. Мы не просто боремся за выход в плей-офф – наша судьба находится в собственных руках. Всё зависит только от нас», – приводит слова Нееструпа пресс-служба УЕФА.

«Копенгаген» располагается на второй позиции в группе A, заработав пять очков после аналогичного количества встреч. У идущих третьим и четвёртым «Галатасарая» и «Манчестер Юнайтед» — по пять и четыре очка в активе соответственно. В заключительном туре «Копенгаген» в родных стенах примет турецкую команду, а «Бавария» отправится в гости к «красным дьяволам».