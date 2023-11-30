Файзуллаев: Месси или Роналду? Конечно, Месси

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев заявил, что, выбирая между нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси и форвардом саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду, выберет аргентинца.

«Месси или Роналду? Конечно, Месси. Почему? По стилю игры», – приводит слова Файзуллаева издание «РБ Спорт».

В конце октября Лионель Месси завоевал восьмой «Золотой мяч». Награда лучшему игроку мира по итогам года была вручена в Париже. Аргентинский нападающий «Интер Майами» был удостоен этой чести благодаря победе сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре. Криштиану Роналду за свою карьеру получил пять «Золотых мячей», а последний раз он был удостоен этой чести в 2017 году. В настоящий момент 38-летний португалец играет в Саудовской Аравии за «Аль-Наср».

Файзуллаев в нынешнем сезоне провёл 11 матчей за ЦСКА в рамках РПЛ, забил два гола и сделал четыре результативных передачи.