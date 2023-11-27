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Соболев, Тюкавин, Файзуллаев — в сборной 16-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил символическую сборную 16-го тура РПЛ. У «Динамо» и «Урала» оказалось по двое представителей в составе, а больше всего в сборную попало игроков из «Спартака». Тренером символической сборной мы выбрали Виктора Гончаренко («Урал»).

Вратарь: Александр Максименко («Спартак»).

Защитники: Руслан Безруков («Рубин»), Эммерсон («Урал»), Максим Осипенко («Ростов»), Даниил Хлусевич («Спартак»).

Полузащитники: Бителло («Динамо»), Тимур Аюпов («Урал»), Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), Сергей Пиняев («Локомотив»).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо»), Александр Соболев («Спартак»).

Подробнее о нашей символической сборной можно почитать по ссылке: