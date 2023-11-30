Бугаев подал иск на 5 млн рублей в отношении МВД за фальсификацию видео с наркотиками

Бывший футболист сборной России Алексей Бугаев подал гражданский иск на 5 млн рублей в отношении ГУ МВД Кубани из-за распространённого полицией видео с обнаружением у него наркотиков. Как утверждает адвокат футболиста Константин Жеребцов, данный ролик является фальсификацией.

«Сотрудниками, проводившими личный досмотр, опубликована видеозапись в публичный доступ. Наркотики, которые якобы при нём находились, были помещены ему перед этой видеозаписью, перед личным досмотром. Суть иска в том, что искажены обстоятельства этой записи. У него не было никаких наркотических средств. Ввиду этого он (Бугаев) заявил иск о моральной компенсации за то, что его честь и достоинство этой записью были опорочены путём её публикации», — приводит слова Жеребцова «РИА Новости Спорт».