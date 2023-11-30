Хавбек «Реала» Пас: забить гол в Лиге чемпионов — мечта. Я на мгновение потерял рассудок

Полузащитник «Реала» Николас Пас высказался о своём дебютном голе за мадридскую команду в Лиге чемпионов. Напомним, в среду, 29 ноября, «сливочные» в родных стенах переиграли «Наполи» (4:2) в матче 5-го тура группового раунда.

«Забить за «Реал» в таком матче — это мечта! В моменте со взятием ворот «Наполи» я не знал, что делаю. Я просто что есть силы ударил по мячу, а когда он влетел в ворота — я на мгновение потерял рассудок.

Академия мадридского «Реала» — одна из лучших в мире, если не самая лучшая. Я очень, очень горжусь, что являюсь её воспитанником», — приводит слова Паса журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

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Николас Пас находится в системе «Реала» с 2016 года. В текущем сезоне полузащитник провёл за «сливочных» четыре матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.