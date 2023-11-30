Защитник «Спартака» Чернов высказался о красной карточке Рябчука в матче с «Оренбургом»

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о красной карточке одноклубника Олега Рябчука в матче с «Оренбургом». Напомним, первая игра 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России проходила в Оренбурге и завершилась поражением «Спартака» со счётом 0:1. Ответный матч состоится после зимней паузы в сезоне.

«Пенальти, наверное, был. Почувствовал, что попал. Посмотрел повтор — касание было. Конечно, он чуть-чуть нарисовал, но контакт был. Что касается удаления Рябчука, на видео было видно, что игрок прокидывает, а Олег по ходу его зацепил случайно. Он вообще не видел его ногу, просто бежал назад и пытался догнать. Попал в ногу, поэтому всё по делу», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.