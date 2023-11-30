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Джуд Беллингем: да, я был рождён, чтобы играть за «Реал»

Джуд Беллингем: да, я был рождён, чтобы играть за «Реал»
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20-летний полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем рассказал о своих ощущениях в новом клубе. Английский хавбек перешёл к «сливочным» из дортмундской «Боруссии» в июле 2023 года, сумма трансферной компенсации составила € 103 млн.

«Я был рождён, чтобы играть за мадридский «Реал»? Да, я тоже так думаю. Мне нравится ответственность, давление – мне это нравится. Мои товарищи по команде очень помогают мне», – приводит слова Беллингема из интервью телеканалу Prime Video журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

В текущем сезоне Джуд Беллингем провёл за мадридский «Реал» 16 матчей во всех турнирах. В них футболист записал на свой счёт 15 забитых мячей и четыре результативных паса.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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