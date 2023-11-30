Анчелотти — о Нико Пасе: этот игрок станет олицетворением «Реала» в будущем

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о потенциале полузащитника своей команды Николаса Паса. Напомним, в среду, 29 ноября, мадридцы благодаря голу 19-летнего хавбека на 84-й минуте обыграли «Наполи» (4:2) в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Нико очень помог команде в матче с «Наполи». Для него это был особенный вечер. Уверяю вас, он игрок, который станет олицетворением «Реала» в будущем. У него есть все качества, необходимые для того, чтобы играть здесь на протяжении долгих лет», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

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Николас Пас находится в системе «Реала» с 2016 года. В текущем сезоне полузащитник провёл за «сливочных» четыре матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.