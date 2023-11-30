Николай Комличенко: падение Соболева? Как обычно. Пытается исхитриться и нарисовать

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказал своё мнение по поводу падения нападающего московского «Спартака» Александра Соболева в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (0:1).

«Видел ли я этот момент? Да (улыбается). Что скажу? Как обычно (смеётся). В прошлом сезоне меня обвиняли в падениях? Со мной сейчас просто аккуратнее играют. Я это чувствую. А с Соболевым? Соболев пытается исхитриться и нарисовать», — приводит слова Комличенко «РБ Спорт».

Напомним, в концовке матча с «Оренбургом» Соболев упал в штрафной площади соперника. Главный арбитр встречи показал российскому форварду жёлтую карточку за симуляцию. «Оренбург» благодаря голу Николая Титкова с пенальти одержал победу.