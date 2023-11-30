Галактионов дисквалифицирован на две игры за нецензурные высказывания в адрес судейства

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дисквалифицирован на две игры по решению Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС). Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, после игры 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:3) на флеш-интервью Галактионов назвал судейство в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» бардаком (в оригинале было использовано нецензурное слово) и добавил, что если это и нравится кому‑то, то им — нет.

В матче «Локомотива» с «Крыльями Советов» произошло сразу три спорных эпизода, которыми могли остаться недовольны железнодорожники: первый гол самарцев, вероятно, был забит после нарушения правил; судья добавил к матчу шесть минут дополнительного времени, а «Крылья» спаслись от поражения на 90+10-й минуте; спорный пенальти.