Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — ЛАСК. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Галактионов дисквалифицирован на две игры за нецензурные высказывания в адрес судейства

Галактионов дисквалифицирован на две игры за нецензурные высказывания в адрес судейства
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дисквалифицирован на две игры по решению Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС). Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, после игры 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:3) на флеш-интервью Галактионов назвал судейство в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» бардаком (в оригинале было использовано нецензурное слово) и добавил, что если это и нравится кому‑то, то им — нет.

В матче «Локомотива» с «Крыльями Советов» произошло сразу три спорных эпизода, которыми могли остаться недовольны железнодорожники: первый гол самарцев, вероятно, был забит после нарушения правил; судья добавил к матчу шесть минут дополнительного времени, а «Крылья» спаслись от поражения на 90+10-й минуте; спорный пенальти.

Материалы по теме
«Позор» — от Баринова и «********» — от Галактионова. Разбор судейского скандала «Локо»
«Позор» — от Баринова и «********» — от Галактионова. Разбор судейского скандала «Локо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android