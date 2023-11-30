В КДК объяснили двухматчевую дисквалификацию Галактионова за высказывания в адрес судей

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, почему КДК дисквалифицировал главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова на два матча.

«Галактионов высказался оскорбительно в адрес судейской бригады. Мы поговорили с Галактионовым. Причина — эмоциональная оценка Галактионова. Мы приняли во внимание, что ранее санкции к нему не применялись, но пришли к выводу, что должна быть применена реальная санкция, потому что это было публично на флеш-интервью. Решение — за использование ненормативной лексики дисквалифицировать Галактионова на два матча РПЛ», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, после игры 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:3) на флеш-интервью Галактионов назвал судейство в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» бардаком (в оригинале было использовано нецензурное слово) и добавил, что если это и нравится кому‑то, то им — нет.