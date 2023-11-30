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Динияр Билялетдинов: дисквалификация Галактионова и Баринова — весомая потеря для «Локо»

Динияр Билялетдинов: дисквалификация Галактионова и Баринова — весомая потеря для «Локо»
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Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов отреагировал на решение КДК дисквалифицировать главного тренер «Локомотива» Михаила Галактионова и капитана команды Дмитрия Баринова за оскорбления в адрес судейства.

«Дисквалификация Баринова и Галактионова — потеря для «Локомотива» на матч с «Зенитом». Тренеру надо будет вести какую-то коммуникацию с трибуны. Одно дело, когда тренер на бровке, ходит и регулирует действия своей команды. Другое — когда он сидит где-нибудь на верхотуре и как-то с помощниками коммуницирует. Это уже не то. И неудобно, и команда должна чувствовать нерв тренера. А так они будут в разлуке. Обе потери весомые. Баринов — вожак, лидер. Что имеем, то имеем. Будут с трибуны смотреть», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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