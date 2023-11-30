Энрикес: внутри «Балтики» нет конфликтов, мы вместе переживаем эту непростую ситуацию

29-летний чилийский нападающий «Балтики» Анхело Энрикес рассказал о взаимоотношениях в калининградской команде на фоне длительной серии без побед.

«Взаимоотношения между нами нормальные. У нас нет внутри конфликтов, мы вместе переживаем эту ситуацию. Конфликты точно делу не помогут. Бывают случаи, когда необходимо реагировать, как-то воодушевлять друг друга. Нужно быть сильными, чтобы выиграть два оставшихся матча. Последнюю неделю мы очень хорошо работали, многое требовали от себя. Мы будем до конца следовать своим принципам, доверять друг другу до тех пор, пока руководство не примет решения по окончании сезона», — приводит слова Энрикеса Metaratings.ru.

Напомним, «Балтика» не может одержать победу на протяжении четырёх последних матчей во всех турнирах. Калининградская команда после 16 туров располагается на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Игнашевича набрала 12 очков.