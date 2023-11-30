«Нужно молчать и работать». Аллегри прокомментировал своё будущее в «Ювентусе»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о том, будет ли продлён его контракт с туринским клубом.

«В этот период мы всегда начинаем говорить о будущем в клубе. У меня есть контракт с «Ювентусом» до 2025 года. Мы продолжаем работать на благо будущего команды. У меня очень хорошие взаимоотношения с руководителями клуба, есть гармония. В «Ювентус» приходят разные сотрудники, но его ДНК не меняется. Нужно молчать и просто работать. Повторюсь, у меня отличные отношения с руководством клуба», — приводит слова Аллегри сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что итальянский специалист может покинуть клуб по окончании нынешнего сезона. Основным кандидатом ему на замену является Конте.