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Месси отказался принять участие в спортивном шоу из-за присутствия в нём Каррагера

Месси отказался принять участие в спортивном шоу из-за присутствия в нём Каррагера
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси отклонил предложение CBS Sports о том, чтобы принять участие в их эфире из студии в Майами, посвящённом анализу матчей Лиги чемпионов, из-за присутствия на передаче экс-защитника «Ливерпуля» Джейми Каррагера. Об этом информирует Daily Mail со ссылкой на ведущую шоу Кейт Эбдо.

Сообщается, что CBS Sports отправил официальное приглашение в клуб аргентинца «Интер Майами» для того, чтобы он посетил программу. Однако Месси отклонил это предложение по причине участия в шоу экс-футболиста английской команды.

Напомним, в 2022 году Каррагер рассказывал, что аргентинский нападающий назвал его «ослом» в личной переписке после того, как англичанин подверг критике переход Месси в «Пари Сен-Жермен».

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