Спортдир «Баварии» Фройнд: Эрлинг Холанд — самый яркий игрок, с которым я работал

Спортивный директор «Баварии», ранее занимавший аналогичный пост в «Ред Булл Зальцбург», Кристоф Фройнд назвал лучшего футболиста, с которым ему довелось поработать.

«Сложный вопрос. Есть много игроков, с которыми мне довелось работать и которые сделали действительно хорошую карьеру. Но, наверное, самый яркий игрок — это Эрлинг Холанд. Он присоединился к нам совсем молодым игроком в Зальцбурге. А также Наби Кейта, Садио Мане, Деотшанкюль Юпамекано. Мы привезли их в Зальцбург совсем молодыми, и все они получили огромное развитие. Конрад Лаймер играл с нами в академии «Зальцбурга» и был очень хорошим парнем. Я мог бы назвать много игроков. Мне нравится работать с молодыми футболистами, видеть, как они развиваются, и вместе праздновать успех», — приводит слова Фройнда Bayern & Germany.