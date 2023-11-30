Игрок «Оренбурга» Куэро высказался о победе в матче со «Спартаком»

Эквадорский нападающий «Оренбурга» Джастин Куэро прокомментировал победу в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (1:0).

«Матч был очень напряжённым. Мы знаем, что «Спартак» много прессингует, но наша команда хорошо себя проявила.

С адаптацией в «Оренбурге» никаких проблем нет. Команда помогает мне адаптироваться как можно скорее. Я знаю, что у меня есть одноклубники, которые поддерживают меня. Конкуренция на моей позиции в команде? Для этого надо ежедневно работать на тренировках. Когда ты хорошо работаешь, тренер тебя поставит. На этой неделе я показал себя хорошо. Тренер всегда просит меня агрессивнее играть наверху, чтобы я помогал команде. И также чтобы я немного помогал в защите», — сказал Куэро в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.