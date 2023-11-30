Александр Кержаков: Кривцов может стать одним из лучших футболистов России

Бывший главный тренер томской «Томи» и «Пари Нижний Новгород» Александр Кержаков поделился мыслями о полузащитнике «Краснодара» Никите Кривцове.

«Когда Никита приехал на просмотр в «Томь», я уже перед первой тренировкой увидел такие движения, что сразу сказал: «Он остаётся».

Ни в ком сейчас не вижу такого желания играть неожиданно, нестандартно. Например, со своей половины поля отдать внешней стороной стопы диагональную стелющуюся передачу на ход партнёру. Если его минуют травмы, Кривцов может стать одним из лучших футболистов России», — рассказал Кержаков в интервью YouTube-каналу TIME.

В текущем сезоне 21-летний полузащитник принял участие в 20 матчах «Краснодара» во всех турнирах, в которых забил один гол. Интренет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кривцова в € 3,5 млн.