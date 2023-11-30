«Астана» проиграла «Динамо» Загреб и опустилась на третье место своей группы в ЛК

Сегодня, 30 ноября, прошёл матч 5-го тура группового этапа Лиги конференций, в котором казахстанская «Астана» встретилась с хорватским «Динамо» из Загреба. Команды играли на стадионе «Астана-Арена» в Астане, Казахстан. Стартовый свисток прозвучал в 18:30 по московскому времени. «Динамо» Загреб обыграло «Астану» со счётом 2:0.
Первый тайм прошёл без голов. В самом начале второй половины, на 48-й минуте, Габриэль Видович открыл счёт в матче, выведя «Динамо» вперёд. Ближе к концовке встречи, на 79-й минуте, Такуро Канеко удвоил преимущество гостей, установив окончательный счёт матча — 2:0, уверенная победа «Динамо» Загреб.
После результата данной встречи «Астана» опустилась на третье место в группе C, набрав четыре очка после пяти сыгранных матчей. «Динамо» же поднялось на вторую строчку. В активе команды из Загреба шесть очка после аналогичного количества игр. Лидирует «Виктория» Пльзень — у неё 12 очков.
- 30 ноября 2023
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