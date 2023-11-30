Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — ЛАСК. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Доменико Тедеско — в топ-3 лучших тренеров мира до 40 лет по версии FourFourTwo

Доменико Тедеско — в топ-3 лучших тренеров мира до 40 лет по версии FourFourTwo
Комментарии

Авторитетное британское издание FourFourTwo опубликовало рейтинг лучших главных тренеров мира до 40 лет. Первое место занял наставник сборной Германии немец Юлиан Нагельсман. На втором месте расположился главный тренер португальского «Спортинга» Рубен Аморим. Замкнул тройку бывший наставник московского «Спартака», а ныне главный тренер сборной Бельгии немец Доменико Тедеско.

Топ-7 лучших главных тренеров мира до 40 лет:

1. Юлиан Нагельсман (36 лет, сборная Германии).

2. Рубен Аморим (38 лет, «Спортинг»).

3. Доменико Тедеско (38 лет, сборная Бельгии).

4. Венсан Компани (37 лет, «Бёрнли»).

5. Маттиас Яйссле (35 лет, «Аль-Ахли»).

6. Вилл Стилл (31 год, «Реймс»).

7. Уэйн Руни (38 лет, «Бирмингем Сити»).

Материалы по теме
Хави возглавил рейтинг лучших игроков Испании в истории по версии FourFourTwo
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android