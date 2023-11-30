Доменико Тедеско — в топ-3 лучших тренеров мира до 40 лет по версии FourFourTwo

Авторитетное британское издание FourFourTwo опубликовало рейтинг лучших главных тренеров мира до 40 лет. Первое место занял наставник сборной Германии немец Юлиан Нагельсман. На втором месте расположился главный тренер португальского «Спортинга» Рубен Аморим. Замкнул тройку бывший наставник московского «Спартака», а ныне главный тренер сборной Бельгии немец Доменико Тедеско.

Топ-7 лучших главных тренеров мира до 40 лет:

1. Юлиан Нагельсман (36 лет, сборная Германии).

2. Рубен Аморим (38 лет, «Спортинг»).

3. Доменико Тедеско (38 лет, сборная Бельгии).

4. Венсан Компани (37 лет, «Бёрнли»).

5. Маттиас Яйссле (35 лет, «Аль-Ахли»).

6. Вилл Стилл (31 год, «Реймс»).

7. Уэйн Руни (38 лет, «Бирмингем Сити»).