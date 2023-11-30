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Хави возглавил рейтинг лучших игроков Испании в истории по версии FourFourTwo

Хави возглавил рейтинг лучших игроков Испании в истории по версии FourFourTwo
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Британское издание FourFourTwo составило рейтинг 10 лучших игроков в истории испанского футбола. Его возглавил нынешний главный тренер «Барселоны» Хави.

Полностью список выглядит так:

  1. Хави («Барселона», «Аль-Садд»).
  2. Андрес Иньеста («Барселона», «Виссел Кобе», «Эмирейтс»).
  3. Икер Касильяс («Реал», «Порту»).
  4. Давид Вилья («Спортинг» Хихон, «Сарагоса», «Валенсия», «Барселона», «Атлетико», «Нью-Йорк Сити», «Мельбурн Сити», «Виссел Кобе»).
  5. Серхио Рамос («Севилья», «Реал», «ПСЖ»).
  6. Серхио Бускетс («Барселона», «Интер Майами»).
  7. Рауль («Реал», «Шальке», «Аль-Садд», «Нью-Йорк Космос»).
  8. Карлес Пуйоль («Барселона»).
  9. Жерар Пике («Манчестер Юнайтед», «Сарагоса», «Барселона»).
  10. Хаби Алонсо ( «Реал Сосьедад», «Эйбар», «Ливерпуль», «Реал», «Бавария»).

Трое игроков из списка: Андрес Иньеста, Серхио Рамос и Серхио Бускетс, продолжают карьеру.

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