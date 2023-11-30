Хави возглавил рейтинг лучших игроков Испании в истории по версии FourFourTwo
Британское издание FourFourTwo составило рейтинг 10 лучших игроков в истории испанского футбола. Его возглавил нынешний главный тренер «Барселоны» Хави.
Полностью список выглядит так:
- Хави («Барселона», «Аль-Садд»).
- Андрес Иньеста («Барселона», «Виссел Кобе», «Эмирейтс»).
- Икер Касильяс («Реал», «Порту»).
- Давид Вилья («Спортинг» Хихон, «Сарагоса», «Валенсия», «Барселона», «Атлетико», «Нью-Йорк Сити», «Мельбурн Сити», «Виссел Кобе»).
- Серхио Рамос («Севилья», «Реал», «ПСЖ»).
- Серхио Бускетс («Барселона», «Интер Майами»).
- Рауль («Реал», «Шальке», «Аль-Садд», «Нью-Йорк Космос»).
- Карлес Пуйоль («Барселона»).
- Жерар Пике («Манчестер Юнайтед», «Сарагоса», «Барселона»).
- Хаби Алонсо ( «Реал Сосьедад», «Эйбар», «Ливерпуль», «Реал», «Бавария»).
Трое игроков из списка: Андрес Иньеста, Серхио Рамос и Серхио Бускетс, продолжают карьеру.
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