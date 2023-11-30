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«Он украинец, а мы игроки из России? Проблем нет». Тикнизян — о тренере сборной Армении

«Он украинец, а мы игроки из России? Проблем нет». Тикнизян — о тренере сборной Армении
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Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о работе под руководством украинского тренера Александра Петракова в сборной Армении.

«У Александра Петракова об этом очень много раз спрашивали, но всё же. Он украинец, вы – игроки из России, как он наладил контакт? Оговаривались ли эти вещи? Никаких проблем не было. Мы в первую очередь футболисты, а я – гражданин Армении. Он тренер, я футболист, и мы работаем вместе, связанные одной целью. В первый же день он обозначил свои требования, рассказал, что хочет видеть от команды и какие цели поставлены. Всё было предельно ясно, чётко и понятно. Никаких проблем не было», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.

Напомним, Тикнизян выступает за сборную Армении с весны 2023 года. На счету защитника десять матчей за национальную команду, в которых он забил один гол и сделал две результативные передачи.

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