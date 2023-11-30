«Брюгге» забил пять безответных мячей в ворота «Бешикташа» в матче Лиги конференций

Сегодня, 30 ноября, состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги конференций, в котором встречались турецкий «Бешикташ» и бельгийский «Брюгге». Команды играли на стадионе «Водафон Парк» в Стамбуле, Турция. Стартовый свисток встречи прозвучал в 20:45 мск. Гости добились разгромной победы со счётом 5:0.

Первый мяч влетел в ворота турецкой команды уже на четвёртой минуте. Отличился полузащитник Каспер Нильсен. Спустя десять минут преимущество «Брюгге» увеличил бразилец Тиаго Родригес, а на 46-й минуте он же оформил дубль. На 50-й минует Рафаэль Онйедика забил четвёртый гол бельгийцев. Пятый мяч был забит на 70-й минуте. Его автором стал Андреас Сков Ольсен.

После этой победы в активе «Брюгге» стало 13 очков, бельгийцы идут на первом месте группы D. «Бешикташ» с 1 очком замыкает таблицу.