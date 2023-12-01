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«Реал» рассматривает две кандидатуры на смену Карло Анчелотти

«Реал» рассматривает две кандидатуры на смену Карло Анчелотти
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Будущее Карло Анчелотти в «Реале» остаётся неопределённым, сообщает The Athletic.

Ранее сообщалось, что по окончании сезона Анчелотти может покинуть «Реал» и возглавить сборную Бразилии.

При этом отмечается, что мадридский клуб готов продлить контракт с тренером, несмотря на информацию о существующих договорённостях между сборной Бразилии и Анчелотти.

Однако, на данный момент официальных предложений по продлению контракта Анчелотти с «Реалом» не ведутся. Они могут начаться 1 января.

В том случае, если Анчелотти примет решение покинуть «Реал», то у клуба есть два варианта на его замену – главный тренер «Байера» Хаби Алонсо и наставник «Брайтона» Роберто Де Дзерби.

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